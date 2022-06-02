Українка Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потрапила до списку претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у травні 2022 року.

20-річна стрибунка у висоту з Дніпра, яка стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині, може знову вдруге поспіль отримати це звання.

Магучіх показала найкращий результат сезону у світі, стрибнувши на 2 метри.

Також на нагороду претендує нідерландка Фемке Бол, яка спеціалізується в бігу з перешкодами, британська стаєрка Ейліш Макколган та стрибунка в довжину Малайка Міхамбо, що представляє Німеччину.

Українка вже ставала найкращою легкоатлеткою Європи у березні 2022 року.

У неділю, 5 червня, Магучіх візьме участь в четвертому етапі Діамантової ліги в марокканському Рабаті.

Нагадаємо, що українка Яна Гладійчук виборола "золото" в секторі стрибків з жердиною на змаганнях у німецькому Реклінгаузені.

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