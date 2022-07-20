Українка Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2022 з легкої атлетики в стрибках у висоту

Україна виграла другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики-2022. Володаркою срібної нагороди зі стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх.
У ніч проти 20 липня в американському Юджині відбувся фінал жіночих змагань зі стрибків у висоту. Україну в ньому представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які раніше подолали кваліфікацію на відміну від своєї співвітчизниці Юлії Левченко.
Без медалей у цій дисципліні Україна не залишилася. Магучіх стала віцечемпіонкою світу - з другої спроби вона підкорила планку 2,02 м.
Переможницею ЧС-2022 стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка змогла взяти висоту 2,02 з першої спроби. Ні Паттерсон, ні Магучіх не впоралися з висотою 2,04 м, тому за спробами австралійка обійшла українку та здобула "золото".
Геращенко, на жаль, не потрапила на п'єдестал. Ірина встановила особистий рекорд, уперше в кар'єрі підкоривши планку 2 м, проте цього не вистачило для медалей. Українка зупинилася за крок від призів, пропустивши вперед італійку Єлену Валортігару.
Зазначимо, що для Магучіх це друга поспіль срібна нагорода чемпіонатів світу. Геращенко також вдруге посіла четверте місце.
ЧС-2022 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
- 1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2,02 м
- 2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м
- 3. Єлена Валортігара (Італія) - 2,00 м
- 4. Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 м
Таким чином, у скарбничці нашої збірної вже дві медалі ЧС-2022 з легкої атлетики. Раніше "бронзу" в чоловічих стрибках у висоту здобув Андрій Проценко.
Нагадаємо, українці вибороли три медалі на юнацькому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
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