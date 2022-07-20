Українка Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2022 з легкої атлетики в стрибках у висоту

Україна виграла другу медаль чемпіонату світу з легкої атлетики-2022. Володаркою срібної нагороди зі стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх.

У ніч проти 20 липня в американському Юджині відбувся фінал жіночих змагань зі стрибків у висоту. Україну в ньому представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які раніше подолали кваліфікацію на відміну від своєї співвітчизниці Юлії Левченко.

Без медалей у цій дисципліні Україна не залишилася. Магучіх стала віцечемпіонкою світу - з другої спроби вона підкорила планку 2,02 м.

Переможницею ЧС-2022 стала австралійка Елеанор Паттерсон, яка змогла взяти висоту 2,02 з першої спроби. Ні Паттерсон, ні Магучіх не впоралися з висотою 2,04 м, тому за спробами австралійка обійшла українку та здобула "золото".

Геращенко, на жаль, не потрапила на п'єдестал. Ірина встановила особистий рекорд, уперше в кар'єрі підкоривши планку 2 м, проте цього не вистачило для медалей. Українка зупинилася за крок від призів, пропустивши вперед італійку Єлену Валортігару.

Фото: Associated Press

Зазначимо, що для Магучіх це друга поспіль срібна нагорода чемпіонатів світу. Геращенко також вдруге посіла четверте місце.

ЧС-2022 з легкої атлетики. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2,02 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м

- 2,02 м 3. Єлена Валортігара (Італія) - 2,00 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 м

Таким чином, у скарбничці нашої збірної вже дві медалі ЧС-2022 з легкої атлетики. Раніше "бронзу" в чоловічих стрибках у висоту здобув Андрій Проценко.

Нагадаємо, українці вибороли три медалі на юнацькому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

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