Українка Магучіх завоювала "золото" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні

Українка Магучіх завоювала "золото" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні

Стрибунка у висоту з Дніпра перевершила усіх своїх суперниць.

Бронзова призерка Токіо-2020 Ярослава Магучіх виграла для України золоту нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який відбувається в сербському Белграді.

20-річна стрибунка у висоту з Дніпра стала найкращою з результатом 2,02 м.

"Срібло" виборола австралійка Елеанор Паттерсон - 2,00 м. Замкнула топ-3 Надєжда Дубовіцка із Казахстану, яка підкорила висоту 1,98 м

Зазначимо, що ще одна українка Ірина Геращенко посіла 5-те місце, зумівши взяти висоту 1,92 м.

Нагадаємо, минулого року Магучіх виграла "золото" Чемпіонату Європи в приміщенні, який приймало польське місто Торунь.

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