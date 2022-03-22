Українка Махно виборола "золото" чемпіонату Європи з боксу

Кароліна перемогла представницю Ірландії.

Українська боксерка Кароліна Махно здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років, що проходить у Хорватії.

Спортсменка виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.

У фіналі українка перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе.

Бронзовими призерками чемпіонату континенту стали Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг) та Олеся Крисюк (81 кг).

Завтра на турнірі завершальний день змагання. 23 березня у фіналах боксуватимуть чотири українські боксери — Андрій Юхимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Іван Сапун (86 кг) та Юрій Захарєєв.

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