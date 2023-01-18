Українка, на матчі якої стався скандал з російським прапором, пробилася до третього раунду Australian Open

Катерина Байндль вперше в кар'єрі подолала друге коло на турнірах "Великого шолома".

Українська тенісистка Катерина Байндль (№97 WTA) вийшла до третього кола Australian Open-2023.

У поєдинку другого раунду наша співвітчизниця обіграла американку Кетрін Макнеллі (№94 WTA) з рахунком 6:1, 7:6.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. За цей час українка один раз подала навиліт, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів.

Катерина вперше в кар'єрі вийшла до третього кола на турнірах "Великого шолома".

Наступною суперницею Байндль стане латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко.

Раніше до третього кола Australian Open-2023 вийшла перша ракетка України Ангеліна Калініна. Також сьогодні в другому раунді змагань зіграє ще одна українка Марта Костюк.

Нагадаємо, на матчі першого кола Australian Open-2023 між Байндль і росіянкою Каміллою Рахімововою трапився скандал. Група уболівальників прийшла на поєдинок з прапором РФ і обличчям кремлівського диктатора Володимира Путіна на футболці. У відповідь на ганебну витівку організатори турніру офіційно заборонили приносити на ігри прапори країн-агресорок.

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