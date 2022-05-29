Українка перемогла на чемпіонаті світу з жиму лежачи зі світовим рекордом (відео)

Українка перемогла на чемпіонаті світу з жиму лежачи зі світовим рекордом (відео)

Українська важкоатлетка Анна Рикун стала чемпіонкою світу та встановила світовий рекорд з класичного жиму лежачи серед жінок на чемпіонаті світу в Алмати, Казахстан.

Українка виграла в жимі лежачи серед спортсменок до 57 кг із результатом 122 кг.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації пауерліфтингу.

Цей результат не лише приніс Рикун медаль переможниці, а й став новим світовим рекордом у цій ваговій категорії серед жінок.

Нагадаємо, що український важкоатлет Богдан Тараненко завоював медалі в останній день змагань в грецькому Геракліоні.

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