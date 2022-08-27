Українка пробилася до основної сітки US Open - далі її очікує титулована "перешкода"

Дар’я Снігур зіграє в основній сітці US Open. У виришільному матчі кваліфікації українка перемогла японку Нао Хібіно.

Українська тенісистка Дар’я Снігур вийшла в основну сітку змагань Відкритого чемпіонату США. У фіналі кваліфікації Снігур обіграла японку Нао Хібіно.

Тенісистки провели на корті 1 годину 12 хвилин. За цей час українка один раз подала навиліт, не допускала жодної подвійної помилки та реалізувала п'ять з 11 брейк-пойнтів.

На старті турніру Снігур зустрінеться з експершою ракеткою світу Сімоною Халеп (WTA 7). Представниця Румунії має у своєму активі чемпіонство Вімблдону-2019 та Ролан Гаррос-2018.

В основній сітці турніру також зіграють Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Відкритий чемпіонат США (US Open) відбудеться від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що Марта Костюк перемогла у чвертьфіналі, але знялася з хардового турніру WTA 250 у Гренбі.

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