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Українка пробилася до півфіналу турніру WTA у Канаді, але не продовжить боротьбу за трофей: що сталося

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Українка пробилася до півфіналу турніру WTA у Канаді, але не продовжить боротьбу за трофей: що сталося

instagram.com/kostyukmarta/

Марта Костюк перемогла у чвертьфіналі та знялася з хардового турніру WTA 250 у Гренбі.

Українська тенісистка Марта Костюк перемогла суперницю з Канади Ребекку Маріно та вийшла до півфіналу хардового турніру WTA 250 у Гренбі.

У чвертьфінальному поєдинку тенісистки провели на корті 1 годину та 34 хвилини. За цей час українці вдалося реалізувати 6 з 13 брейкпойнтів та припустилася 6 подвійних помилок.

Після перемоги у чвертьфіналі українка вирішила не продовжувати боротьбу на змаганнях через травму плеча. Таким чином, австралійка Дар'я Севілл проходить до фіналу без боротьби.

Це мав бути четвертий півфінал на рівні WTA для Костюк. Раніше вона ще ніколи не грала у матчі за титул.

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