Українка пробилася до півфіналу турніру WTA у Канаді, але не продовжить боротьбу за трофей: що сталося

Марта Костюк перемогла у чвертьфіналі та знялася з хардового турніру WTA 250 у Гренбі.
Українська тенісистка Марта Костюк перемогла суперницю з Канади Ребекку Маріно та вийшла до півфіналу хардового турніру WTA 250 у Гренбі.
У чвертьфінальному поєдинку тенісистки провели на корті 1 годину та 34 хвилини. За цей час українці вдалося реалізувати 6 з 13 брейкпойнтів та припустилася 6 подвійних помилок.
Після перемоги у чвертьфіналі українка вирішила не продовжувати боротьбу на змаганнях через травму плеча. Таким чином, австралійка Дар'я Севілл проходить до фіналу без боротьби.
Breaking news in Granby: Marta Kostyuk has been forced to withdraw from the singles competition with a shoulder injury.— Tennis Canada (@TennisCanada) August 26, 2022
Daria Saville advances to the final via walkover.
Це мав бути четвертий півфінал на рівні WTA для Костюк. Раніше вона ще ніколи не грала у матчі за титул.
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