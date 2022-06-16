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Українка Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

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Українка Рижикова здобула "срібло" на етапі Діамантової ліги в Осло

Фото: instagram.com/anna_ryzhykova/

У четвер, 16 червня, українська легкоатлетка Анна Рижикова стала призеркою етапу Діамантової ліги-2022 в Осло (Норвегія).

Українка показала другий результат у бігу на 400 метрів з бар’єрами. Рижикова подолала дистанцію за 54,81 с.

Для Анни це шостий п’єдестал поспіль в сезоні. Крім того, на етапах Діамантової ліги вона виграла третю нагороду – раніше завойовувала "бронзу" у Бірмінгемі та Римі.

Перемогу в гонці здобула нідерландка Фемке Болл, а третій рядок посіла представниця Великобританії Джессі Найт.

Інша українка - Вікторія Ткачук стала 6-ю. 

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею п'ятого етапу Діамантової ліги-2022 в Римі (Італія).

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