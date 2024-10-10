Українка Садурська з національним рекордом стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Українка Катерина Садурська втретє стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу та встановила новий рекорд – 103 метри з моноластою.

Українка Катерина Садурська стала першою жінкою в світі, яка занурилась на глибину 80 метрів без кисню і ласт.

Лише на затримці дихання українська спортсменка пірнула на недосяжну жінкам дотепер глибину – 80 метрів! Це новий абсолютний рекорд у дисципліні CNF (занурення без ласт).

Попередній світовий рекорд – 78 метрів також належав Катерині.

8-й чемпіонат світу з фрідайвінгу 2024 CMAS стартував 2 жовтня в Каламаті, Греція. Єдиною представницею з України стала Катерина Садурська.

У попередні дні змагань фрідайверка здійснила неймовірне занурення по тросу і стала втретє чемпіонкою світу з результатом 95 метра.

А ще встановила новий національний рекорд – занурилась на 103 метри з моноластою. Для порівняння символ Києва Батьківщина-Мати на один метр менша (102 м).

Катерина Садурська розповіла, що змагання проводяться в Середземному морі, де температура води була значно нижча, ніж під час її підготовки – лише 24 градуси на поверхні, що суттєво ускладнює процес занурення.

"Перший змагальний день серед жінок був запланований на 5 жовтня, але через погодні умови його перенесли на 6. Цього дня я пірнала з моноластою. Це було моє найглибше занурення та абсолютний рекорд для України – 103 м", – розповідає Катерина.

Катя стала першою українкою, яка досягла такої глибини, оновивши попередній рекорд Наталії Жаркової – 102 метри.

А у дисципліні "вільне занурення по тросу", де важливу роль відіграє обладнання та підготовка, Катерина не мала можливості протестувати сетап (стартову конструкцію) перед початком змагань. У спортсменів було лише одне офіційне тренування, під час якого спортсменка робила іншу дисципліну. Це додало непередбачуваності в процес її занурення. Однак, українка показала чудовий результат – занурення на 95 метрів та золота медаль третій рік поспіль.

10 жовтня, незважаючи на психологічний тиск і велику відповідальність на ЧС, а також втому від попередніх занурень, Катерина ризикнула та встановила новий абсолютний світовий рекорд – 80 метрів у дисципліні CNF (занурення без ласт).

"Головне завдання на цих змаганнях – гідно представити Україну. Це можливість нагадати світові, що війна в нашій країні триває і що ми готові боротися, але нам потрібна підтримка. А друга, не менш важлива частина місії, – нагадати українцям, що ми неймовірна нація з величезним потенціалом і нам є, що показати світові", – зазначила Катерина після перемоги.

Катерина Садурська / Фото Andac Kazar

Катерина Садурська / Фото Andac Kazar

Катерина Садурська / Фото Andac Kazar

Попереду у Каті ще одна дисципліна – CWTB (занурення з бі-ластами). Стежити за розвитком можна в Instagram фрідайверки.

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