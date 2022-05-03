Українка Самуляк виборола "срібло" юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики

18-річна важкоатлетка Світлана Самуляк виграла срібну нагороду у ваговій категорії до 55 кг на юніорському чемпіонаті світу, який триває у грецькому Геракліоні.

Українка показала другий результат у ривку (89 кг), вигравши малу срібну медаль. У поштовху українка з результатом 103 кг стала п'ятою.

За підсумками двох дисциплін Самуляк посіла друге місце з результатом 192 кг.

Чемпіонкою світу стала Ніна Стеркс із Бельгії, її результат – 204 кг.

Нагадаємо, що українці вибороли чотири нагороди на міжнародних змаганнях з метань "Діонісополіс", які відбулися у болгарському Балчику.

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