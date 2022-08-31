Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українка Снігур зачохлила ракетку на US Open після сенсаційного тріумфу над експершою ракеткою світу

Дата публікації
Перегляди
395
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українка Снігур зачохлила ракетку на US Open після сенсаційного тріумфу над експершою ракеткою світу

Фото: Associated Press

Українська тенісистка Дар'я Снігур припинила виступи на US Open-2022, поступившись у другому колі турніру канадці Ребецці Маріно.

20-річна українка (№124 WTA), яка дебютувала в основній сітці US Open фантастичною перемогою над колишньою найкращою тенісисткою планети румункою Сімоною Халеп, не зуміла пробитися до третього кола турніру Великого шолома.

У другому раунді Відкритого чемпіонату США наша співвітчизниця не впоралася з канадкою Ребеккою Маріно (№106 WTA). Зустріч завершилася поразкою української тенісистки з рахунком 3:6, 6:7.

Зазначимо, що перед сенсаційною перемогою над Халеп у першому колі українка пройшла трьох опоненток у кваліфікації US Open.

Незважаючи на виліт у другому колі, це найкращий результат Снігур на Грендслемах. До US Open-2022 вона жодного разу не грала в основній сітці турнірів Великого шолома.

Раніше повідомлялося, що українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк синхронно пробилися до другого кола US Open-2022. Саме вони залишаються представляти нашу країну на змаганнях у США.

  • Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

Читайте також:

Торішня чемпіонка та переможниця Wimbledon-2022 сенсаційно вилетіли на старті US Open

Український тенісист вперше в кар'єрі завоював трофей на турнірі ATP

Титулований тенісист Джокович не зіграє на US Open-2022: названо причину

Повʼязані теми:

Наступна публікація