Українка Снігур зачохлила ракетку на US Open після сенсаційного тріумфу над експершою ракеткою світу

Українська тенісистка Дар'я Снігур припинила виступи на US Open-2022, поступившись у другому колі турніру канадці Ребецці Маріно.

20-річна українка (№124 WTA), яка дебютувала в основній сітці US Open фантастичною перемогою над колишньою найкращою тенісисткою планети румункою Сімоною Халеп, не зуміла пробитися до третього кола турніру Великого шолома.

У другому раунді Відкритого чемпіонату США наша співвітчизниця не впоралася з канадкою Ребеккою Маріно (№106 WTA). Зустріч завершилася поразкою української тенісистки з рахунком 3:6, 6:7.

Зазначимо, що перед сенсаційною перемогою над Халеп у першому колі українка пройшла трьох опоненток у кваліфікації US Open.

Незважаючи на виліт у другому колі, це найкращий результат Снігур на Грендслемах. До US Open-2022 вона жодного разу не грала в основній сітці турнірів Великого шолома.

Раніше повідомлялося, що українки Ангеліна Калініна та Марта Костюк синхронно пробилися до другого кола US Open-2022. Саме вони залишаються представляти нашу країну на змаганнях у США.

Відкритий чемпіонат США триватиме від 29 серпня до 11 вересня 2022 року.

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