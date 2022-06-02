Українка стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Українка стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Українка Анастасія Німець виборола медаль етапу Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.

Після "золота" Куліша українка додала до активу команди бронозову нагороду.

Німець посіла третє місце у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів. Інша представниця України – Олена Костевич – стала четвертою.

Переможницею етапу у Баку стала представниця Болгарії Антоанета Костадінова. "Срібло" виграла Вероніка Майор із Угорщини.

Раніше Олена Костевич та Олег Омельчук здобули "срібло" у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів у змаганнях змішаних пар.

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