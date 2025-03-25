Українка стала найточнішою біатлоністкою в сезоні Кубка світу-2024/25

Юлія Джима перевершила у стрільбі абсолютно всіх.

Українка Юлія Джима стала найточнішою біатлоністкою за підсумками сезону Кубка світу-2024/25.

Про це повідомляє Biathlon Live.

Упродовж сезону Джима продемонструвала найкращу влучність у стрільбі (93,42%) серед усіх біатлоністок, які виступали на Кубку світу. Точними виявилися 355 із 380 її пострілів.

Другою в цьому рейтингу стала фінка Суві Мінкінен (92,50%), а третьою – німкеня Франциска Пройс (92,14%), яка стала переможницею загального заліку Кубка світу.

Ще одна українка Христина Дмитренко стала шостою за точністю стрільби в сезоні Кубка світу. Вона влучила 293 постріли із 320 (91,56%).

Точність стрільби на Кубку світу з біатлону-2024/25

1. Юлія Джима (Україна) – 93,42%

2. Суві Мінкінен (Фінляндія) – 92,50%

3. Франциска Пройс (Німеччина) – 92,14%

4. Тамара Штейнер (Австрія) – 92,11%

5. Лу Жанмонно (Франція) – 91,67%

6. Христина Дмитренко (Україна) – 91,56%

У підсумковому загальному заліку Кубка світу-2024/25 найкращою серед українок стала Джима, яка посіла 17-те місце (368 очок). Дмитренко стала 32-ю (224 очки).

Зазначимо, що збірна України завершила сезон Кубка світу з біатлону-2024/25 з однією медаллю – наша команда виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі в чеському Нове-Мєсто.

Раніше повідомлялося, що визначився переможець чоловічого загального заліку Кубка світу з біатлону-2024/25.

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