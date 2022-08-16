Українка стартувала з перемоги у парному розряді скандального турніру в США

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою перемогла на старті парного турніру в Цинциннаті.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко виграли в першому колі турніру в Цинциннаті.

На старті турніру українсько-латвійський дует обіграв Кірстен Фліпкенс (Бельгія) та Сару Соррібес-Тормо (Іспанія) - 6:1, 7:5.

Тенісистки провели на корті 1 годину 22 хвилини.

У другому колі Людмила та Олена зустрінуться з переможницями поєдинку Луція Градецька (Чехія)/Саня Мірза (Індія) - Емма Радукану (Велика Британія)/Олена Рибакіна (Казахстан).

Зазначимо, що під час матчу кваліфікації турніру в Цинциннаті вболівальницю з українським прапором змушували покинути трибуни. Скандальний інцидент трапився на матчі між росіянками Анною Калінською і Анастасією Потаповою.

Читайте також:

"Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома": Долгополов - про скандальний інцидент у Цинциннаті

Перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером": відео

Російський тенісист завдав собі травм ракеткою та побив банан під час матчу