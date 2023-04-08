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Українка створила гучну сенсацію на престижному турнірі ММА у США (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Українка створила гучну сенсацію на престижному турнірі ММА у США (відео)

twitter.com/daznmma

Олена Колесник здобула перемогу над іменитою суперницею.

Дворазова чемпіонка України з боксу та бійчиня змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник перемогла американку Аспен Ледд на турнірі Professional Fighters League (PFL) у Лас-Вегасі (США).

Перед поєдинком букмекери та фахівці пророкували успіх американці, однак спортсменка з України створила гучну сенсацію, завершивши бій проти іменитої опонентки на свою користь.

Колесник перемогла роздільним рішенням суддів – 28-28, 29-28, 29-28. Організатори турніру оцінили тріумф українки та вручили їй нагороду "Апсет вечора".

Після оголошення результату поєдинку наша співвітчизниця з прапором України на плечах не стримувала бурхливих емоцій.

Для Олени ця перемога стала третьою за останніх вісім поєдинків. У попередньому бою вона нокаутом поступилася переможниці Гран-прі 2022 з Бразилії Ларіссі Пачеко.

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Дата публікації
Перегляди
1345
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