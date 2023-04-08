Українка створила гучну сенсацію на престижному турнірі ММА у США (відео)

Дворазова чемпіонка України з боксу та бійчиня змішаних єдиноборств (ММА) Олена Колесник перемогла американку Аспен Ледд на турнірі Professional Fighters League (PFL) у Лас-Вегасі (США).

Перед поєдинком букмекери та фахівці пророкували успіх американці, однак спортсменка з України створила гучну сенсацію, завершивши бій проти іменитої опонентки на свою користь.

Olena Kolesnyk takes Aspen Ladd down but elects to get the fight back to the feet!#PFLRegularSeason LIVE NOW

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https://t.co/jPNvomD5xg pic.twitter.com/TLcg5tHfpo — PFL (@PFLMMA) April 8, 2023

Колесник перемогла роздільним рішенням суддів – 28-28, 29-28, 29-28. Організатори турніру оцінили тріумф українки та вручили їй нагороду "Апсет вечора".

Після оголошення результату поєдинку наша співвітчизниця з прапором України на плечах не стримувала бурхливих емоцій.

Для Олени ця перемога стала третьою за останніх вісім поєдинків. У попередньому бою вона нокаутом поступилася переможниці Гран-прі 2022 з Бразилії Ларіссі Пачеко.

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