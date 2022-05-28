Українка Терлюга здолала олімпійську чемпіонку та виборола "золото" чемпіонату Європи з карате

Українські каратисти здобули медалі на чемпіонаті Європи-2022, який триває в турецькому Ґазіантепі.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою Європи.

У фінальній сутичці Терлюга зустрічалася з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 Івет Горановою у ваговій категорії до 55 кг. Українка програвала 2:0, але двічі виконала іппон і перемогла з рахунком 11:3.

Ще двоє українців Аніта Серьогіна та Різван Талібов відзначилися бронзовими нагородами.

У категорії понад 84 кг Талібов переміг словака Томаша Косу - 6:1. До цього він здолав поляка Мацея Гебку (4:0), азербайджанця Асімана Гурбанли (3:0) та у близькому поєдинку - француза Мехді Філалі (7:7). Поборотися за "золото" завадила поразка у півфіналі від бельгійця Луки Кошти (0:1).

Серьогіна, яка перемогла нідерландку Лінн Шнел у категорії до 61 кг - 4:0. У попередных поэдинках Аніта здолала туркеню Мерве Чобан (1:0) та Александру Іланкович з Угорщини (6:0). Від виходу у фінал українку віддалив програш бронзовій призерці чемпіонату світу-2016, словачці Інґріді Суханковій (1:6).

Нагадаємо, що українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги в американському Юджині.

Читайте також:

Український боксер впевнено переміг росіянина, який "сховався" за прапором Сербії через санкції: відео

Українські волейболісти здобули другу поспіль перемогу у Золотій Євролізі-2022

Закинули сім м'ячів: молодіжна збірна України розгромила суперника у спарингу