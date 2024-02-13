Українка – у топ-10: результати жіночої індивідуальної гонки на ЧС-2024 з біатлону

Христина Дмитренко стала восьмою в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

У вівторок, 13 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року в чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Христина Дмитренко та Анна Кривонос.

Найкращою серед українок в індивідуальній гонці стала Дмитренко, яка посіла восьме місце. Вона вдруге поспіль оновила рекорд в особистих гонках на ЧС (у спринті була 12-ю).

Чемпіонкою світу в індивідуальній гонці стала італійка Ліза Віттоцці. "Срібло" виграла німкеня Яніна Геттіх-Вальц, а "бронзу" здобула француженка Жюлія Сімон.

Чемпіонат світу з біатлону-2024: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:02.9

2. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0+0+0) +20.5

3. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +29.6

4. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0+0+0) +1:01.1

5. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:06.2

6. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+1) +1:10.6

...

8. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:10.1

26. Анна Кривонос (Україна, 0+0+0+1)

29. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+2) +4:35.3

40. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+3) +5:22.1

Зазначимо, що чоловіча індивідуальна гонка на ЧС-2024 з біатлону відбудеться у середу, 14 лютого. Початок – о 18:20 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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