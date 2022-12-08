Українка – у топ-35: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Виграла гонку німкеня Деніз Геррманн.
У четвер, 8 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону у Гогфільцені розпочався жіночою спринтерською гонкою.
Україну у ній представили: Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Анастасія та Олександра Меркушини.
Найкращий результат серед українок показала Анастасія Меркушина, фінішувавши 35-ю.
Її сестра, 17-річна Олександра Меркушина, дебютувала на Кубку світу та з одним промахом посіла 72-ге місце.
Перемогу у гонці здобула німецька біатлоністка Деніз Германн-Вік. Другою стала представниця Чехії Маркета Давидова, а топ-3 замкнула француженка Жулія Сімон.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Гогфільцені
1. Деніз Германн-Вік (Німеччина) – 20.07,1 (0+0)
2. Маркета Давидова (Чехія) – 18,1 (0+1)
3. Жулія Сімон (Франція) – 20,1 (0+1)
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35. Анастасія Меркушина - 1.34,8 (0+0)
56. Дар’я Блашко - 2.00,0 (0+1)
57. Олена Білосюк - 2.02,6 (0+1)
72. Олександра Меркушина - 2.47,2 (0+1)
73. Анна Кривонос - 2.47,4 (1+1)
Наступна гонка на етапі у Гогфільцені відбудеться завтра, 9 грудня. Чоловіки позмагаються у спринтерській гонці. Початок – о 14:45.
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