Українка у вольовому стилі переграла росіянку та виграла турнір ITF в Анталії

Українка у вольовому стилі переграла росіянку та виграла турнір ITF в Анталії

Позніхіренко завоювала перший титул в сезоні.

Українська тенісистка Ганна Позніхіренко стала переможницею турніру ITF W15 у турецькій Анталії.

У фіналі 27-річна українка, яка отримала перший номер посіву, обіграла представницю Росії Дар'ю Лодікову - 7:5, 6:1.

Тенісистки провели на корті майже дві години. За цей час Позніхіренко реалізувала 7 з 16 брейкпоінтів, зробила один ейс і припустилася чотирьох подвійних помилок.

Це перший фінал та титул українки в одиночному розряді 2021 року. Загалом на її рахунку п'ять турнірів ITF у кар'єрі.

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