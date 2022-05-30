Українка виборола друге поспіль "золото" на престижному турнірі з маунтинбайку в Словенії

Лідерка збірної України з маунтинбайку Яна Беломоіна тріумфувала на міжнародному турнірі в Словенії.
Українська велогонщиця здобула "золото" вдруге за останній тиждень. На попередніх змаганнях, які також відбулися в Словенії, 29-річна спортсменка фінішувала першою з часом 01:13:47.
Цього разу Беломоіна виграла з результатом 01:29:14. Найближчу переслідувачку - словенку Віту Моврін - українка випередила майже на шість хвилин.
Замкнула трійку призерок ще одна українка Ірина Попова. Її результат - 01:48:45. За крок від п'єдесталу зупинилася третя українська спортсменка Марія Шерстюк, яка подолала дистанцію за 01:58:50.
У чоловічому турнірі "бронзу" здобув Дмитро Тітаренко (1,16,22), а інший українець Олександр Гудима посів четверте місце з результатом 1.18,33.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українка Каміла Конотоп здобула "срібло" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
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