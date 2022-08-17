Українка виборола "срібло" чемпіонату Європи-2022 у стрибках у воду

У Римі триває чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому збірна України зі стрибків у воду виборола третю нагороду.
Українська стрибунка в воду Софія Лискун виборола "срібло" на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.
Українка показала другий результат у стрибках з 10-метрової вишки. Переможниці Андреа Спендоліні-Сіріекс з Великої Британії Лискун поступилася майже на чотири бала.
Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в цій дисципліні з 2016 року.
Для українських стрибунів це вже третя медаль на турнірі. Раніше "срібло" завоювали Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов у командному міксті. Крім того, Лискун у парі з Олексієм Середою стала віцечемпіонкою Європи серед змішаних пар.
Для всієї збірної України це вже 12 медаль на чемпіонаті Європи-2022. Раніше вісім золотих нагород принесли спортсменки в артистичному плаванні. Ще одне "золото" здобув плавець Михайло Романчук у запливі вільним стилем на 1500 метрів.
Чемпіонат Європи триває у Римі з 11 по 21 серпня. Змагання у стрибках у воду відбудуться з 15 по 21 серпня.
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