Українка виборола "срібло" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка виборола "срібло" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп посіла друге місце на континентальній першості, яка триває в албанській Тірані.

Конотоп, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, посіла другу сходинку в ривку з результатом у 94 кг. На одне кіло українку випередила албанка Еваджелія Велі (95 кг).

Зазначимо, що перша спроба Конотоп виявилася невдалою, проте з другого разу важкоатлетка подужала 90 кг, а в третій спробі – 94 кг.

У поштовху, своєю чергою, Конотоп вдалися всі три спроби, й із результатом 113 кг вона здобула мале "золото". З таким самим результатом (113 кг) Велі стала другою.

За підсумками двоборства Конотоп завоювала срібну нагороду, подужавши в сумі 207 кг. До великого "золота" їй забракло одного кіло: чемпіонкою з 208 кг стала Велі. "Бронза" – в бельгійки Ніни Стеркс (205 кг).

Окрім Конотоп тут також брала участь й інша українка - Світлана Самуляк. Вона із результатом у 198 кг посіла четверту сходинку.

Конотоп минулого року виграла "золото" континентальної першості у Москві;

Самуляк є "бронзовою" призеркою чемпіонату світу. Окрім того, нещодавно вона здобула "срібло" юніорського ЧС із важкої атлетики.

Читайте також:

Українка здобула три медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка перемогла на чемпіонаті світу з жиму лежачи зі світовим рекордом (відео)

Українські веслувальники здобули два "золота" на Кубку світу в Польщі