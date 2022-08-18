Українка виборола "срібло" юніорського чемпіонату світу з боротьби

У Римі завершився Чемпіонат Європи U-20 з боротьби вільної серед юніорів, на якому українка виборола срібну нагороду.

Українська борчиня Альбіна Рілля виборола "срібло" чемпіонату світу з боротьби U-20.

Українка пробилася до фіналу у ваговій категорії до 55 кг та у вирішальній битві поступилася японці Мое Кійооці з рахунком 0:10 .

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Нагадаємо, що українська борчиня Марія Єфремова тріумфувала на чемпіонаті світу U-17, що відбувся в Римі.

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