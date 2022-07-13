Українка виборола "золото" чемпіонату світу з шашок у бліці

У Ризі (Латвія) завершився чемпіонат світу з шашок, на якому Україна виборола дві медалі.

Українська спортсменка Вікторія Мотричко виграла жіночий чемпіонат світу з шашок-100 у бліц-грі.

Одеситка стала найсильнішою і здобула вісім перемог в одинадцяти протистояннях, а в трьох поєдинках зіграла унічию. Українка набрала 19 очок. На два очки менше у Олени Чеснокової з Латвії, на три - у представниці Польщі Наталі Садовської.

Український шашист Артем Іванов виборов "бронзу" у змаганнях з бліц-гри у чоловіків, які відбулися 10 липня.

Крім того, з 3 до 9 липня відбувся також етап Кубка світу з класичним контролем часу з шашок-100. У чоловіків Артем Іванов взяв срібло, а у жінок до топ-3 увійшли Юлія Макаренкова ("срібло") та Ольга Балтажи ("бронза").

У змаганнях не брали участі спортсмени з Росії та Білорусі через дискваліфікацію після воєнного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що українець став бронзовим призером з ушу на Всесвітніх іграх-2022.

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