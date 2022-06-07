Українка виборола "золото" турніру зі спортивної ходьби у Словаччині

Українка виборола "золото" турніру зі спортивної ходьби у Словаччині

У вівторок, 7 червня, українські легкоатлетки стали володарками медалей на турнірі зі спортивної ходьби в Словаччині.

Людмила Оляновська здобула золоту медаль. Вона показала найкращий результат на дистанції в 10 км – українка фінішувала за 42 хвилини та 57 секунд.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики.

Ще одна представниця України Анна Шевчук фінішувала другою з часом 44 хвилини 19 секунд.

Нагадаємо, що наші спортсмени стали володарями трьох медалей на турнірі з легкої атлетики в Празі.

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