Українка виборола "золото" турніру зі спортивної ходьби у Словаччині

У вівторок, 7 червня, українські легкоатлетки стали володарками медалей на турнірі зі спортивної ходьби в Словаччині.
Людмила Оляновська здобула золоту медаль. Вона показала найкращий результат на дистанції в 10 км – українка фінішувала за 42 хвилини та 57 секунд.
Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики.
Ще одна представниця України Анна Шевчук фінішувала другою з часом 44 хвилини 19 секунд.
Нагадаємо, що наші спортсмени стали володарями трьох медалей на турнірі з легкої атлетики в Празі.
Читайте також:
Українська бігунка виборола "срібло" на етапі континентального туру в Нідерландах
Плюс одне "срібло": Україна лідирує за кількістю медалей на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку
Збірна України завершила Чемпіонат Європи з важкої атлетики з рекордною кількістю медалей