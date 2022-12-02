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Українка виграла престижний шаховий турнір, здобувши перемогу над партнеркою по збірній

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
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Українка виграла престижний шаховий турнір, здобувши перемогу над партнеркою по збірній

facebook.com/UkrainianChessFederation/

На шляху до перемоги вона перемогла одну з сестер Музичук.

Українська шахістка Анна Ушеніна здобула перемогу на турнірі зі швидких шахів Tata Steel India Rapid.

Українка впевнено пройшла за лідерами всю дистанцію, а в останній день виграла 2 партії з 3, зокрема перемогла іншу українку Марію Музичук.

Це дозволило Анні наздогнати грузинку Нану Дзагнідзе - по 6.5/9. На тайбрейку Ушеніна обіграла Дзагнідзе – 2:0.

Зазначимо, що Музичук фінішувала на 4-й позиції.

2012 року Ушеніна стала першою в історії незалежної України чемпіонкою світу з шахів.

Нагадаємо, що Жіноча збірна України у складі Марії та Анни Музичук, Анни Ушеніної, Юлії Осьмак та Наталії Букси стала тріумфаторкою шахової Олімпіади-2022 в індійському Ченнаї.

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Дата публікації
Перегляди
235
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