Українка виграла "золото" першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання (відео)

Марта Федіна тріумфально відкрила новий міжнародний сезон.
Українська синхроністка Марта Федіна завоювала золоту медаль першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання, який приймає канадське місто Макрем.
У перший день змагань 21-річна українка перемогла в технічному соло.
Федіна виступила з програмою під композицію "Чарівна скрипка" та отримала від суддів 245,2917 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць.
Друге місце посіла японка Юкіко Інуї, а замкнула трійку призерок канадка Одрі Ламот.
Перша медаль України на першому в сезоні Кубку світу з артистичного плавання і одразу золота! Марта Фєдіна перемогла у технічному соло у перший день змагань у канадському Маркемі. За неймовірну нову програму під пісню «Чарівна скрипка» українка отримала від суддів 245.2917 бала. Вітаємо з почином наших русалоньок та їх тренера Світлану Саідову і бажаємо зібрати медальну колекцію на Кубку світу в Канаді! World Aquatics Ukrainian synchronized swimming #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #артистичнеплаванняОпубліковано Міністерство молоді та спорту України Четвер, 16 березня 2023 р.
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