Українка виграла "золото" першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання (відео)

Перша медаль України на першому в сезоні Кубку світу з артистичного плавання і одразу золота! Марта Фєдіна перемогла у технічному соло у перший день змагань у канадському Маркемі. За неймовірну нову програму під пісню «Чарівна скрипка» українка отримала від суддів 245.2917 бала. Вітаємо з почином наших русалоньок та їх тренера Світлану Саідову і бажаємо зібрати медальну колекцію на Кубку світу в Канаді! World Aquatics Ukrainian synchronized swimming #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #артистичнеплавання