Українка, яку не взяли на Олімпіаду, зупинилася за крок від "квітів" на Чемпіонаті Європи з біатлону

Українка, яку не взяли на Олімпіаду, зупинилася за крок від "квітів" на Чемпіонаті Європи з біатлону

Анастасія Меркушина стала найкращою серед українських спортсменок в індивідуальній гонці.

У середу, 26 січня, в німецькому Арбері розпочався Чемпіонат Європи з біатлону-2022. Слідом за чоловічою індивідуальною гонкою в аналогічній дисципліні змагалися жінки.

Від України на старт повинні були вийти шість біатлоністок: Анастасія Меркушина, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Віта Семеренко, Валерія Дмитренко та Анна Кривонос, проте остання перед самим початком відмовилася взяти участь у гонці.

Виграла гонку росіянка Євгенія Буртасова, другою стала представниця Молдови Аліна Стремоус, а замкнула топ-3 ще одна спортсменка з Росії Наталія Гербулова.

Найкращий результат серед українок в індивідуальній гонці показала Меркушина, яка не увійшла до складу національної команди на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. Попри одну хибу, Анастасія підібралася впритул до квіткової церемонії - сьоме місце.

1. Євгенія Буртасова (Росія, 0+0+0+0) 44:22.9

2. Аліна Стремоус (Молдова, 1+0+0+0) +12.1

3. Наталія Гербулова (Росія, 0+0+0+0) +16.4

4. Вікторія Слівко (Росія, 0+0+1+0) +21.7

5. Еліза Гаспарін (Швейцарія, 0+0+0+1) +31.1

6. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+0+0+2) +1:06.5

7. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+0+0) +1:07.6

...

26. Ольга Абрамова (Україна, 0+1+0+0) +3:24.5

29. Вікторія Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +3:53.2

41. Юлія Журавок (Україна, 1+1+0+1) +4:41.8

43. Віта Семеренко (Україна, 0+2+1+0) +4:53.9

Раніше в чоловічій індивідуальній гонкці на Чемпіонаті Європи з біатлону українець Тарас Лесюк потрапив до квіткової церемонії , посівши 6-те місце.

, посівши 6-те місце. Крім того, до програми континентальної першості увійшли спринт, гонка переслідування, а також одиночна та класична змішані естафети. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня.

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