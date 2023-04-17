Українка з континентальним рекордом стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи-2023 з важкої атлетики.

На турнірі в Єревані (Вірменія) 22-річна українка виграла три "золота" у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Конотоп встановила рекорд Європи у ривку, піднявши 106 кг. Також Каміла встановила континентальний рекорд та взяла "золото" у поштовху – 129 кг.

Таким чином, українка оновила рекорд Європи у двоборстві – 235 кг, додавши до двох "малих" нагород "велику" золоту медаль.

Крім того, ще три бронзові медалі здобула для України Надія Шпилька. Вона підняла 93 кг в ривку та 114 кг у поштовху. Загальний результат Надії у двоборстві склав 207 кг.

Таким чином, збірна України має вже 11 медалей на чемпіонаті Європи. Раніше володаркою двох бронзових нагород стала Ангеліна Ломачинська, ще три "срібла" виграла Світлана Самуляк.

ЧЄ-2023 в Єревані триватиме до 23 квітня. Загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у чоловіків та жінок. Збірну України на континентальній першості з важкої атлетики представляють 17 спортсменів – п'ять чоловіків і 12 жінок.

Нагадаємо, під час церемонії відкриття ЧЄ з важкої атлетики у Вірменії підпалили прапор Азербайджану. Через скандальний інцидент Азербайджан вирішив достроково зняти свою команду з турніру.

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