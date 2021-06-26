Українка зазнала нищівної поразки у MMA: пішла в атаку і нарвалася на жорсткий нокаут (відео)

Українка зазнала нищівної поразки у MMA: пішла в атаку і нарвалася на жорсткий нокаут (відео)

Поєдинок завершився вже в першому раунді.

Українська бійчиня змішаних єдиноборств Олена Колесник зазнала нищівної поразки на турнірі PFL 6 в Атлантік-Сіті (США).

Суперницею нашої співвітчизниці була бразилійка Лариса Пачеко. Наприкінці першого раунду Олена пішла в необдуману атаку і нарвалася на потужну двійку. Суддя не дав добити українку, яка опинилася на настилі октагону, одразу ж зупинивши поєдинок.

Для 30-річної Колесник це 4-та поразка поспіль і всього в кар'єрі. Також на її рахунку 5 перемог.

26-річна Пачеко виграла у 15-й раз у змішаних єдиноборствах. В її пасиві 4 поразки.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американець "загасив" співвітчизника за 7 секунд.

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