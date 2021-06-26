Українка зазнала нищівної поразки у MMA: пішла в атаку і нарвалася на жорсткий нокаут (відео)

Поєдинок завершився вже в першому раунді.
Українська бійчиня змішаних єдиноборств Олена Колесник зазнала нищівної поразки на турнірі PFL 6 в Атлантік-Сіті (США).
Суперницею нашої співвітчизниці була бразилійка Лариса Пачеко. Наприкінці першого раунду Олена пішла в необдуману атаку і нарвалася на потужну двійку. Суддя не дав добити українку, яка опинилася на настилі октагону, одразу ж зупинивши поєдинок.
SCARY POWER @pachecolarissa_ scored another first-round knockout at # 2021PFL6 pic.twitter.com/F0oAaJjHRy— ESPN MMA (@espnmma) June 26, 2021
- Для 30-річної Колесник це 4-та поразка поспіль і всього в кар'єрі. Також на її рахунку 5 перемог.
- 26-річна Пачеко виграла у 15-й раз у змішаних єдиноборствах. В її пасиві 4 поразки.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, американець "загасив" співвітчизника за 7 секунд.