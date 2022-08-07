Українка здобула друге "золото" в каное-одиночці на чемпіонаті світу з веслування

Українка Людмила Лузан посіла перше місце в каное-одинаку на дистанції 500 метрів.

Лузан зуміла подолати цю відстань за 2 хвилини та 22,34 секунди та випередила канадку Софію Дженсен на 0,87 секунди.

Для українки це вже друге "золото" на ЧС-2022 – раніше вона стала першою в каное-одинаку на дистанції 1000 метрів. Також у її активі "срібло" турніру серед каное-двійок на дистанції 500 метрів у парі з Анастасією Четверіковою.

Нагадаємо, що у суботу, 6 серпня, українці вибороли три нагороди чемпіонату світу-2022 з веслування на байдарках та каное, що триває у Канаді.

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