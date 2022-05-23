Українка здобула перше "золото" сезону з маунтинбайку на турнірі в Словенії

Лідерка збірної України з маунтинбайку Яна Беломоіна виграла перші змагання 2022 року.
29-річна спортсменка тріумфувала в елітній категорії серед жінок, показавши час 01:13:47 та обійшовши італійку Ґьяду Спецію й господарку змагань, словенку Таню Жакель.
Зазначимо, що для Беломоіної це перша перемога сезону й загалом другий подіум 2022 року після "срібла" у словенській Вртойбі.
Окрім того, у змаганнях чоловіків "бронзову" нагороду виборов українець Олександр Гудима. Велосипедист став третім із показником 01:28:57, поступившись лише італійцям Даніеле Брайдоту й Філіппо Фонтані. Гудима вже втретє в цьому сезоні здобуває "бронзу" на міжнародному рівні. Раніше він вигравав медалі цього ґатунку в Вртойбі та бразильському Петрополісі.
Також в юніорських категоріях до 19 років віцечемпіонами стали українці Марія Сухопалова та Богдан Чинчик. У категорії до 17 років "бронзу" виборола Анастасія Рубаненко.
Додамо, що Беломоіна є "бронзовою" призеркою чемпіонату світу-2015 і чемпіонкою Європи-2017 у крос-кантрі.
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