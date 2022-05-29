Українка здобула три медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українка здобула три медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українська важкоатлетка Ангеліна Ломачинська вдало виступила на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, який проходить у Тирані (Албанія).

25-річна українка виборола одразу три медалі.

У ваговій категорії до 49 кг Ломачинська здобула "золото" в ривку (80 кг), "бронзу" в поштовху (87 кг) і "срібло" в сумі двоборства (167 кг).

За підсумками двох видів чемпіонкою стала Джулія Імперіо з Італії (171 кг).

Для представниці України це перша перемога на чемпіонаті Європи серед дорослих. Раніше вона здобувала титули лише на молодіжному рівні, а на минулому чемпіонаті мала тільки одну малу медаль.

Нагадаємо, що українська важкоатлетка Анна Рикун стала чемпіонкою світу та встановила світовий рекорд з класичного жиму лежачи серед жінок на чемпіонаті світу в Алмати, Казахстан.

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