Українка здобула "золото" чемпіонату світу з важкої атлетики

Гангур стала кращою у ривку.

Українка Марія Гангур здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Гангур, яка виступає у ваговій категорії до 59 кг, показала найкращий результат у ривку. Українці підкорилася вага 101 кг.

За сумою двоборства Гангур посіла четверте місце із результатом 215 кг.

У четвер перші медалі для України в Ташкенті виборола Світлана Самуляк, в активі якої бронза за сумою двоборства та срібло у ривку.

Чемпіонат світу в Узбекистані проходитиме до 17 грудня включно.

Читайте також:

Перші медалі за вісім років: юна українка тріумфувала на Чемпіонаті світу з важкої атлетики

Українки вибороли ще одну медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду