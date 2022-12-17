Українка зробила солідний ривок у персьюті на Кубку світу з біатлону в Ансі

У суботу, 17 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представили Олена Білосюк (29-й стартовий номер), Дар'я Блашко (54-й) та Анастасія Меркушина (57-й).

Найкращою серед наших спортсменок стала Меркушина, якій вдалося завдяки бездоганній стрільбі відіграти 21 позицію та фінішувати 36-ю.

Перемогу в гонці здобула шведка Ельвіра Еберг. Друге місце посіла італійка Ліза Вітоцці, а топ-3 замкнула француженка Жулья Сімон.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого персьюту в Ансі

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 29:42.4

2. Ліза Вітоцці (Італія, 0+2+0+0) +20.4

3. Жулья Сімон (Франція, 0+0+1+2) +46.9

4. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+2) +1:19.9

5. Доротея Вірер (Італія, 1+0+0+2) +1:51.9

6. Лінн Перссон (Швеція, 0+1+0+0) +1:56.1

...

36. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) +4:25.0

48. Дар'я Блашко (Україна, 1+1+1+1) +5:24.5

55. Олена Білосюк (Україна, 1+0+2+0) +6:46.4

У неділю, 18 грудня, етап в Ансі завершиться чоловічим і жіночим масстартами. Вони розпочнуться о 13:10 та 15:15 за київським часом відповідно.

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