Українки Костюк та Кіченок упевнено виграли стартові поєдинки парного розряду на Wimledon

Українські тенісистки Марта Костюк та Надія Кіченок зуміли пробитися до другого кола турніру.
Так, у рамках першого раунду змагань Костюк у парі з Терезою Мартінцовою з Чехії у двох сетах перемогли американських опоненток - Медісон Бренгл та Лорен Девіс.
За матч, який завершився з рахунком 6:3, 6:4, Костюк та Мартінцова подали два ейси та реалізували три з восьми брейкпойнтів.
- 1 липня Марта в парі з поляком Лукашем Куботом проведе поєдинок другого кола Wimbledon у міксті;
- В одиночному розряді Костюк припинила участь, поступившись у рамках 1/16 фіналу китаянці Чжан Шуай (№41 WTA) - 6:7(6), 2:6.
Що стосується Кіченок, то вона в дуеті з румункою Ралука-Йоана Олару розібралися з Валентіні Грамматікопулу з Греції та Пенгтарн Пліпуек з Таїланду - 6:2, 6:3. У другому раунді українка з румункою зіграють проти британської пари - Аліши Барнетт та Олівії Ніколс.
- Кіченок та Олару вдруге грають разом на "Вімблдоні". Минулого року тенісистки дісталися третього кола змагань.
Додамо, що від України наразі продовжує виступає на Wimbledon в одиночному розряді лише Леся Цуренко.
Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір розпочався 27 червня і триватиме до 10 липня.
Цьогоріч за виступи на "Вімблдоні" не нараховуватимуть рейтингових очок. Таке рішення ухвалили міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF, ставши на захист відсторонених тенісистів країн-агресорок.
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