Українки Костюк та Кіченок упевнено виграли стартові поєдинки парного розряду на Wimledon

Українські тенісистки Марта Костюк та Надія Кіченок зуміли пробитися до другого кола турніру.

Так, у рамках першого раунду змагань Костюк у парі з Терезою Мартінцовою з Чехії у двох сетах перемогли американських опоненток - Медісон Бренгл та Лорен Девіс.

За матч, який завершився з рахунком 6:3 , 6:4 , Костюк та Мартінцова подали два ейси та реалізували три з восьми брейкпойнтів.

1 липня Марта в парі з поляком Лукашем Куботом проведе поєдинок другого кола Wimbledon у міксті;

В одиночному розряді Костюк припинила участь, поступившись у рамках 1/16 фіналу китаянці Чжан Шуай (№41 WTA) - 6:7(6), 2:6.

Що стосується Кіченок, то вона в дуеті з румункою Ралука-Йоана Олару розібралися з Валентіні Грамматікопулу з Греції та Пенгтарн Пліпуек з Таїланду - 6:2 , 6:3 . У другому раунді українка з румункою зіграють проти британської пари - Аліши Барнетт та Олівії Ніколс.

Кіченок та Олару вдруге грають разом на "Вімблдоні". Минулого року тенісистки дісталися третього кола змагань.

Додамо, що від України наразі продовжує виступає на Wimbledon в одиночному розряді лише Леся Цуренко.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Турнір розпочався 27 червня і триватиме до 10 липня.

Цьогоріч за виступи на "Вімблдоні" не нараховуватимуть рейтингових очок. Таке рішення ухвалили міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF, ставши на захист відсторонених тенісистів країн-агресорок.

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