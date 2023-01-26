Українки Магучіх і Геращенко оформили медальний дубль на першому міжнародному турнірі сезону

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно розпочали міжнародний зимовий сезон. Наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал змагань у німецькому Коттбусі.

Магучіх здобула "золото", стрибнувши на 1,98 м. 21-річна легкоатлетка з Дніпра також намагался підкорити висоту 2,02 м, проте не змогла цього зробити.

Геращенко стала срібною призеркою турніру, взявши планку на висоті 1,96 м. "Бронзу" виграла фінка Гета Туурі, яка виконала стрибок на 1.90 м.

World Athletics Indoor Tour Bronze: стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98 м

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м

3. Гета Туурі (Фінляндія) - 1.90 м

4. Марія Вуковіч (Чорногорія) - 1.90 м

Додамо, що в середині січня Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові, підкоривши висоту 2,00 м. Це найкращий результат поточного сезону у світі. Геращенко на цих змаганнях взяла "срібло" (1,93 м), а ще одна українка Юлія Левченко стала бронзовою призеркою (1,91 м).

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