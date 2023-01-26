Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українки Магучіх і Геращенко оформили медальний дубль на першому міжнародному турнірі сезону

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
347
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українки Магучіх і Геращенко оформили медальний дубль на першому міжнародному турнірі сезону

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Ярослава виграла "золото", а Ірина здобула срібну нагороду.

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно розпочали міжнародний зимовий сезон. Наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал змагань у німецькому Коттбусі.

Магучіх здобула "золото", стрибнувши на 1,98 м. 21-річна легкоатлетка з Дніпра також намагался підкорити висоту 2,02 м, проте не змогла цього зробити.

Геращенко стала срібною призеркою турніру, взявши планку на висоті 1,96 м. "Бронзу" виграла фінка Гета Туурі, яка виконала стрибок на 1.90 м.

World Athletics Indoor Tour Bronze: стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.98 м

2. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м

3. Гета Туурі (Фінляндія) - 1.90 м

4. Марія Вуковіч (Чорногорія) - 1.90 м

Додамо, що в середині січня Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові, підкоривши висоту 2,00 м. Це найкращий результат поточного сезону у світі. Геращенко на цих змаганнях взяла "срібло" (1,93 м), а ще одна українка Юлія Левченко стала бронзовою призеркою (1,91 м).

Читайте також:

МОК готовий повернути спортсменів країн-агресорок до міжнародних змагань: названо умови

Пробито чергове дно: фанат прийшов на матч росіянина на Australian Open у футболці з символом окупантів

Друга медаль за день: Україна виграла ще одне "срібло" чемпіонату Європи з біатлону

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
347
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація