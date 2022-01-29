Українки не потрапили до топ-20 гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

Українки не потрапили до топ-20 гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

Перемогу здобула представниця Молдови.

У суботу, 29 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу здобула біатлоністка з Молдови Аліна Стремоус, другою стала німкеня Яніна Геттіх, а замкнула трійку норвежка Єнні Енодд.

Україну представили дві спортсменки: Юлія Журавок та Ольга Абрамова.

Тренерський штаб ухвалив рішення зняти Анастасію Меркушину та Віту Семеренко, які відібралися в пасьют, щоб дати можливість підготуватися їм до завтрашніх естафетів.

Найкраща з українок Абрамова – 21-а, Журавок фінішувала 37-ю.

Також сьогодні відбулася чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Віталій Труш.

чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Віталій Труш. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня класичною та одиночною змішаними естафетами.

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