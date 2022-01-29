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Українки не потрапили до топ-20 гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

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Українки не потрапили до топ-20 гонки переслідування на Чемпіонаті Європи з біатлону

biathlon.com.ua

Перемогу здобула представниця Молдови.

У суботу, 29 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу здобула біатлоністка з Молдови Аліна Стремоус, другою стала німкеня Яніна Геттіх, а замкнула трійку норвежка Єнні Енодд.

Україну представили дві спортсменки: Юлія Журавок та Ольга Абрамова.

Тренерський штаб ухвалив рішення зняти Анастасію Меркушину та Віту Семеренко, які відібралися в пасьют, щоб дати можливість підготуватися їм до завтрашніх естафетів.

Найкраща з українок Абрамова – 21-а, Журавок фінішувала 37-ю.

  • Також сьогодні відбулася чоловіча гонка переслідування. Найкращий результат серед українців показав Віталій Труш.
  • Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня класичною та одиночною змішаними естафетами.

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