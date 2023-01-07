Українки не вразили: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Поклюці

Другу перемогу поспіль на цьому етапі здобула шведка Ельвіра Еберг.

У суботу, 7 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в словенській Поклюці відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представили три біатлоністки – Юлія Джима (19-та за підсумками спринту), Анастасія Меркушина (38-ма) та Дар'я Блашко (46-та).

Найкращою серед українок стала Джима, проте сумарно чотири хиби на вогневих рубежах відкинули лідерку нашої збірної на 35-ту сходинку.

Виграла персьют шведка Ельвіра Еберг, яка також тріумфувала в спринті. Другою фінішувала італійка Доротея Вірер, а трійку призером замкнула француженка Жюлья Сімон.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого персьюту в Поклюці

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 29:41.6

2. Доротея Вірер (Італія, 0+0+1+0) +17.6

3. Жюлья Сімон (Франція, 0+1+1+0) +22.4

4. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+0+1+1) +31.0

5. Маркета Давідова (Чехія, 1+0+0+0) +34.7

6. Лін Перссон (Швеція, 0+1+0+0) +36.2

...

35. Юлія Джима (Україна, 1+0+0+3) +3:30.6

43. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+0) +4:00.5

45. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+1+0) +4:35.5

Чоловіча гонка переслідування також відбудуться сьогодні. Початок – о 15:45 за київським часом. Україну представлятимуть Артем Тищенко (30-й стартовий номер) і Богдан Цимбал (59-й).

Завершиться словенський етап у неділю, 8 січня. На цей день заплановані синглмікст та змішана естафета.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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