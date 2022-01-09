Українки не змогли фінішувати у топ-20 у фінальній гонці "класичного" етапу Кубка світу з біатлону

Українки не змогли фінішувати у топ-20 у фінальній гонці "класичного" етапу Кубка світу з біатлону

Найкращою у гонці переслідування стала Марте Олсбю Ройселанд.

У неділю, 9 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування.

Перемогу у гонці здобула представниця Норвегії Марте Олсбю Ройселанд. Дівчині вдалося оформити золотий дубль, утримавши свою перевагу після спринту. Другою фінішувала шведка Ганна Еберг. Трійку найкращих замкнула представниця Білорусі Дінара Алімбекова.

Найкращою серед українок стала Дар'я Блашко, яка пройшла всі чотири вогневі рубежі чисто. Вона посіла 22-ге місце. Валентина Семеренко після двох стрілянин йшла в групі лідерів, але на третій стрілянині вона допустила три промахи, тому фінішувала 33-ю.

Лідер української команди Юлія Джима знову показала погану стрілянину, допустивши шість промахів. До фінішу Джима прийшла 36-а.

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ганна Еберг (0+1+0+1) +33,4

3. Дінара Алімбекова (1+0+0+1) +42,7

...

22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Також сьогодні відбулася чоловіча гонка переслідування, у якій переміг француз Кантен Фійон Майє.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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