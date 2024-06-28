Українки оновили національний рекорд за представництвом в основній сітці Wimbledon

Одразу вісім українських тенісисток зіграють в основі Вімблдону-2024.

Україна встановила національний рекорд за представництвом в основній сітці Wimbledon у жіночому одиночному розряді.

Цього року в основі трав'яного мейджора позмагаються одразу вісім українських тенісисток. Попередній рекорд був датований 2008 роком – тоді в основі Вімблдону зіграли сім наших співвітчизниць.

Напряму до основної сітки Wimbledon-2024 заявилися шість українок: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

Ще дві українські тенісистки успішно подолали кваліфікацію Wimbledon-2024: Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. Вони вперше зіграють в основній сітці Вімблдону.

Додамо, що загалом у кваліфікації Wimbledon-2024 взяли участь чотири українки, але дві з них – Катаріна Завацька та Анастасія Соболєва – не змогли пройти до основи турніру Grand Slam.

Основна сітка Wimbledon-2024 триватиме від 1 до 14 липня. Торік переможницею цього турніру стала чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Саме їй Світоліна програла у півфіналі, показавши найкращий результат серед українок.

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