Українки – поза заліковою зоною: результати останнього спринту сезону на Кубку світу з біатлону

У суботу, 18 березня, на заключному етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у норвезькому Голменколлені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Вона була перенесено з 17 березня через погодні умови. Участь у ній взяли п'ять українок: Олена Білосюк, Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Любов Кип'яченкова.

На жаль, жодна з наших спортсменок не змогла фінішувати в топ-40 і потрапити до залікової зони. Найкращою серед українок стала Меркушина, яка посіла 46-те місце.

Виграла спринт німкеня Деніз Геррманн-Вік. У боротьбі за "золото" вона на 3,5 секунди випередила шведку Ганну Еберг. Замкнула трійку призерок ще одна представниця Швеції Анна Магнуссон.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Голменколлені

1. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 0+0) 21:06.5

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0) +3.5

3. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0) +33.1

4. Хлоє Шевальє (Франція, 0+0) +33.4

5. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) +39.3

6. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0) +42.7

...

46. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) +1:53.6

57. Олена Білосюк (Україна, 1+1) +2:13.7

60. Дар'я Блашко (Україна, 1+0) +2:19.7

80. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:52.0

83. Юлія Джима (Україна, 1+2) +3:08.8

У неділю, 19 березня, біатлонний сезон-2022/23 закриють чоловічий та жіночий масстарти. Початок – о 13:50 і 16:10 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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