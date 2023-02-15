Українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону: результати

У середу, 15 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася індивідуальна гонка у жінок.

Україну в ній представляли три спортсменки: Юлія Джима, Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Згідно з рішенням тренерського штабу, Анастасія Меркушина не стартувала, щоб відпочити перед одиночною змішаною естафетою.

На жаль, потішили уболівальників високими результатами в "індивідуалці" українки не змогли. Найкращою серед представниць України стала Джима, яка з п'ятьма хибами замкнула топ-40.

Перемогу здобула шведка Ганна Еберг, яка випередила в боротьбі за "золото" свою співвітчизницю Лінн Перссон. Бронзову нагороду отримала італійка Ліза Віттоцці.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 43:36.1

2. Лінн Перссон (Швеція, 0+0+0+0) +10.3

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +28.0

4. Софія Комола (Італія, 0+0+0+0) +48.5

5. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+1+1) +1:21.7

6. Туулі Томінгас (Естонія, 0+1+1+0) 2:23.3

...

40. Юлія Джима (Україна, 0+3+1+1) +5:45.5

81. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+3+1+4) +12:28.3

84. Анна Кривонос (Україна, 0+4+1+1) +13:17.3

У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться одиночна змішана естафета. Початок – о 16:10 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

А за промокодом TSNUA вам буде надано безкоштовний доступ на 7 днів.

Щоб скористатися промокодом:

1. Завантажте застосунок «Київстар ТБ» або відкрийте у браузері на компʼютері.

2. Зайдіть у застосунок та введіть ваш номер телефону і пароль, який надійде в SMS.

3. Перейдіть у розділ "Профіль", далі натисніть "Введення промокоду" та введіть промокод TSNUA.

4. Вам надано доступ до 300+ ТБ-каналів та 20 000 фільмів, серіалів та мультфільмів.

Сервіс доступний на смартфонах, Smart TV, Android TV.

Читайте також:

Стало відомо, хто побіжить за Україну в одиночній змішаній естафеті на чемпіонаті світу з біатлону

Два українські біатлоністи відібралися до масстарту на чемпіонаті світу-2023

Українець – у топ-15: результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті світу з біатлону