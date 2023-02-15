Українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу з біатлону: результати

Золоту медаль завоювала шведка Ганна Еберг.
У середу, 15 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася індивідуальна гонка у жінок.
Україну в ній представляли три спортсменки: Юлія Джима, Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Згідно з рішенням тренерського штабу, Анастасія Меркушина не стартувала, щоб відпочити перед одиночною змішаною естафетою.
На жаль, потішили уболівальників високими результатами в "індивідуалці" українки не змогли. Найкращою серед представниць України стала Джима, яка з п'ятьма хибами замкнула топ-40.
Перемогу здобула шведка Ганна Еберг, яка випередила в боротьбі за "золото" свою співвітчизницю Лінн Перссон. Бронзову нагороду отримала італійка Ліза Віттоцці.
Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночої індивідуальної гонки
1. Ганна Еберг (Швеція, 1+0+0+0) 43:36.1
2. Лінн Перссон (Швеція, 0+0+0+0) +10.3
3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0+0+1) +28.0
4. Софія Комола (Італія, 0+0+0+0) +48.5
5. Жюлія Сімон (Франція, 1+0+1+1) +1:21.7
6. Туулі Томінгас (Естонія, 0+1+1+0) 2:23.3
...
40. Юлія Джима (Україна, 0+3+1+1) +5:45.5
81. Любов Кип'яченкова (Україна, 0+3+1+4) +12:28.3
84. Анна Кривонос (Україна, 0+4+1+1) +13:17.3
У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону відбудеться одиночна змішана естафета. Початок – о 16:10 за київським часом.
Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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