Українки провалили індивідуальну гонку на старті нового сезону Кубка світу з біатлону

Жодна з наших спортсменок не потрапила до топ-50.

У середу, 30 листопада, відбулася жіноча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті.

Україну в ній представяли три біатлоністки: Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Олена Білосюк. На жаль, жодна з них не фінішувала навіть у топ-50.

Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг. Попри одну хибу на стрільбищі, вона обійшла срібну призерку Інгрід Тандревольд з Норвегії, яка бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах. Третє місце посіла італійка Ліза Віттоцці.

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 43:53.8

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+0) +36.5

3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39.7

...

51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56.3

74. Анна Кривонос (Україна, 1+1+2+0) +8:08.2

80. Олена Білосюк (Україна, 0+2+0+2) +9.20.7

Нагадаємо, напередодні індивідуальну гонку бігли чоловіки. Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який із трьома штрафними хвилинами замкнув топ-30.

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