Українки провалили індивідуальну гонку на старті нового сезону Кубка світу з біатлону

Жодна з наших спортсменок не потрапила до топ-50.
У середу, 30 листопада, відбулася жіноча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті.
Україну в ній представяли три біатлоністки: Дар'я Блашко, Анна Кривонос та Олена Білосюк. На жаль, жодна з них не фінішувала навіть у топ-50.
Перемогу в гонці здобула шведка Ганна Еберг. Попри одну хибу на стрільбищі, вона обійшла срібну призерку Інгрід Тандревольд з Норвегії, яка бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах. Третє місце посіла італійка Ліза Віттоцці.
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 43:53.8
2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+0) +36.5
3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39.7
...
51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56.3
74. Анна Кривонос (Україна, 1+1+2+0) +8:08.2
80. Олена Білосюк (Україна, 0+2+0+2) +9.20.7
Нагадаємо, напередодні індивідуальну гонку бігли чоловіки. Найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який із трьома штрафними хвилинами замкнув топ-30.
Читайте також:
Контіолагті-2022: розклад гонок першого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися
Не Підручний: обрано нового президента Федерації біатлону України
Початок нового біатлонного сезону довелося відкласти: відома причина