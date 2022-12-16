Українки провалили спринт на Кубку світу з біатлону у Ансі

Білосюк стала єдиною серед українок, що потрапила до залікової зони..

У п'ятницю, 16 листопада, третій етап Кубка світу з біатлону у французькому Ансі продовжився спринтерською гонкою у жінок.

Україну в ній представили: Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Юлія Джима.

Найкращий результат серед українок показала Олена Білосюк, яка фінішувала 29-ю. Вона єдина серед наших спортсменок фінішувала в топ-50.

Перемогу в гонці здобула шведка Анна Магнуссон, не допустивши жодного промаху з десяти пострілів протягом спринту. Другою стала її співвітчизниця Лінн Перссон. Трійку найкращих закрила німецька біатлоністка Деніз Германн-Вікк.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Ансі

1. Анна Магнуссон (Швеція) - 21.04,7 (0+0)

2. Лінн Перссон (Швеція) - 21,8 (0+1)

3. Деніз Германн-Вікк (Німеччина) - 15,2 (1+0)

...

29. Олена Білосюк (Україна) - 1.10,1 (0+0)

54. Дар'я Блашко (Україна) - 1.56,4 (0+0)

57. Анастасія Меркушина (Україна) - 2.01,9 (0+0)

73. Анна Кривонос (Україна) - 2.52,5 (0+1)

74. Юлія Джима (Україна) - 2.55,2 (1+2)

Завтра, 17 грудня, відбудуться гонки переслудування у чоловіків та жінок. Початок – о 13:10 та 15:15 за київським часом.

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