Українки провалилися в гонці переслідування на першому етапі Кубка світу з біатлону

У неділю, 4 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті завершився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли дві біатлоністки: Анна Кривонос та Дар'я Блашко. На жаль, потішити українських уболівальників своїми результатами вони не змогли. Кривонос фінішувала 49-ю, а Блашко тільки 59-ю.

Перемогу в пасьюті здобула француженка Жулья Сімон. Друге місце посіла італійка Доротея Вірер, а замкнула трійку призерок шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого персьюту в Контіолагті

1. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+0) 31:13.0

2. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) +11.9

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +21.7

...

49. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+2) +5:04.2

59. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+3+1)

Додамо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 8 – 11 грудня в австрійському Гогфільцені.

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