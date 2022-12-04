Українки провалилися в гонці переслідування на першому етапі Кубка світу з біатлону

Перемогу здобула француженка Жулья Сімон.
У неділю, 4 грудня, перший етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у фінському Контіолагті завершився жіночою гонкою переслідування.
Україну в ній представляли дві біатлоністки: Анна Кривонос та Дар'я Блашко. На жаль, потішити українських уболівальників своїми результатами вони не змогли. Кривонос фінішувала 49-ю, а Блашко тільки 59-ю.
Перемогу в пасьюті здобула француженка Жулья Сімон. Друге місце посіла італійка Доротея Вірер, а замкнула трійку призерок шведка Ельвіра Еберг.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого персьюту в Контіолагті
1. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+0) 31:13.0
2. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+0) +11.9
3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +21.7
...
49. Анна Кривонос (Україна, 0+0+1+2) +5:04.2
59. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+3+1)
Додамо, що наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 8 – 11 грудня в австрійському Гогфільцені.
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