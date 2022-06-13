Українки вибороли "бронзу" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали бронзовими призерками чемпіонату Європи U-22.

Наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал пошани змагань, які відбулися в Нідерландах.

Українські волейболістки без жодної поразки дійшли до півфіналу, де, на жаль, поступилися суперницям з Іспанії Альварес Мендосі - Морено Матвєєвій - 0:2.

У матчі за "бронзу" Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко перемогли нідерландську пару Брехт Пієрсма - Віс Бекхуїс з рахунком 2:0 (21:16, 21:12).

"Золото" континентальної першості здобули кривдниці українок - Альварес Мендоса та Морено Матвєєва у фіналі виявилися сильгішими за дует із Данії Клара Вінделефф - Софія Бісгаард 2:0 (21:18, 21:13).

Додамо, що в чоловічому турнірі з пляжного волейболу українці Олександр Бойко та Олексій Бублик вибули на стадії 1/16 фіналу.

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