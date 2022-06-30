Українки вибороли чотири медалі етапу Діамантової ліги в Стокгольмі

У четвер, 30 червня, у швецькому Стокгольмі відбувається черговий етап Діамантової ліги, де представниці України чотири рази піднялися на п'єдестал.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Бех-Романчук у секторі стрибків у довжину посіла друге місце з результатом 6,76 м. Це четверта медаль Бех-Романчук на етапах Діамантової ліги. Нижче четвертого місця вона не опускалася.

Ще одним "сріблом" відзначилася Юлія Левченко у секторі стрибків у висоту. Їй підкорилася планка на висоті 1 метр 93 сантиметри.

Українка Ірина Геращенко теж подолала цю висоту, але з більшою кількістю спроб, а тому стала бронзовою призеркою.

Головною сенсацією змагань стало непотрапляння на п’єдестал лідерки сезону Ярослави Магучіх. Українка зупинилася на позначці 1 метр 89 сантиметрів. Вона вирішила не стрибати 1.93, а висота 1.96 не підкорилася їй у жодній з трьох спроб. В підсумку Ярослава стала п’ятою.

В бігу на 400 метрів з бар’єрами "бронзу" для України виборола Анна Рижикова. Рижикова подолала дистанцію за 54.33 секунди. Це її власний рекорд сезону. Зауважимо, що Анна підіймається на п’єдестал всьоме поспіль.

Нагадаємо, що представник України Андрій Проценко став найкращим у стрибках у висоту на турнірі Бронзового континентального туру в бельгійському Льєжі.

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