Українки вибороли ще одну медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Українки вибороли ще одну медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Це четверта нагорода для Ксенії та дев'ята для України.

Ксенія Байло та Ганна Арнаутова виграли "срібло" в останній день юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду у Києві.

Український дует завоював медаль у жіночих синхронних стрибках із 3-метрового трампліну, показавши результат 267.6 балу. Вони поступилися лише російському дуету Уляні Клюєвій та Єлизаветі Кузіній (283.5).

Для Байло це вже четверта медаль на юніорському чемпіонаті світу. Раніше Ксенія завоювала золоті медалі у стрибках з 10-метрової вежі та з 3-метрового трампліну, а також бронзову нагороду у стрибках з метрового трампліну.

Загалом Україна виборола дев'ять медалей різного калібру на юніорській першості, чотири з яких — золоті, три — срібні та одну бронзову.

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