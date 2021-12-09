Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Українки вибороли ще одну медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українки вибороли ще одну медаль на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Facebook Ukrainian Diving Federation

Це четверта нагорода для Ксенії та дев'ята для України.

Ксенія Байло та Ганна Арнаутова виграли "срібло" в останній день юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду у Києві.

Український дует завоював медаль у жіночих синхронних стрибках із 3-метрового трампліну, показавши результат 267.6 балу. Вони поступилися лише російському дуету Уляні Клюєвій та Єлизаветі Кузіній (283.5).

  • Для Байло це вже четверта медаль на юніорському чемпіонаті світу. Раніше Ксенія завоювала золоті медалі у стрибках з 10-метрової вежі та з 3-метрового трампліну, а також бронзову нагороду у стрибках з метрового трампліну.
  • Загалом Україна виборола дев'ять медалей різного калібру на юніорській першості, чотири з яких — золоті, три — срібні та одну бронзову.

Читайте також:

Українські підлітки вибороли "золото" у синхронних стрибках на юніорському чемпіонаті світу

Україна завоювала п'яте "золото" на юнацькому Чемпіонаті світу зі стрибків у воду

Український чемпіон Європи з боротьби змінив громадянство

Наступна публікація